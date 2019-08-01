شكرا لقرائتكم أمطار حتى العاشرة مساء على عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-01 أمطار حتى العاشرة مساء على عسير متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى إثارة الأتربة وشبه انعدام في الرؤية وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، والبرك، والحرجة، والمجاردة، و النماص، وبارق، و بلقرن، و بيشة، و تثليث، ورجال ألمع، و سراة عبيده، وطريب، وظهران الجنوب، و محايل، وتوقعت الأرصاد أن تؤدي هذه الأمطار إلى تساقط البرد في بعض المواقع وجريان السيول في عدد من الأودية.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار حتى العاشرة مساء على عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.