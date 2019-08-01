شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» تبدأ بتحصيل رسوم حجوزات حجاج الداخل الملغاه..غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

‏⁧تبدأ وزارة الحج والعمرة اعتبارًا من (الجمعة) الموافق للأول من شهر ذي الحجة حسب تقويم أم القرى، في تحصيل مبلغ 68.25 ريال و7.35 ريالات كرسوم في حالة إلغاء المقاعد المحجوزة في شركات ومؤسسات حجاج الداخل، العالمة خلال موسم هذا العام 1440هـ المحجوزة في المسار الإلكتروني للتسجيل.

وبينت الوزارة أنه إذا كان الإلغاء في اليوم الثاني من شهر ذي الحجة، فيتم خصم 30% من قيمة الرسوم المدفوعة، وإذا كان الإلغاء في اليوم الثالث فيتم خصم 40%، وفي اليوم الرابع يتم خصم 50%، وفي اليوم الخامس 60%، وفي اليوم السادس 70%، وفي اليوم السابع يتم خصم كامل المبلغ إضافة إلى استقطاع مبلغ 86.25 ريالاً كرسوم للخدمات الإلكترونية، و7.35 ريالات كرسوم للتحويل البنكي من اليوم الثاني وحتى اليوم السابع لكل حاج. وأشارت الوزارة إلى أن عملية إلغاء الحجز تتم من خلال تقديم الطلب وإلغاء الحجز وتنفيذه قبل طباعة التصريح من خلال تسجيل الطلب في بوابة المسار الإلكتروني، وإذا كان الإلغاء بعد طباعة التصريح فيتم إلغاء التصريح أولاً من نظام «أبشر»، ومن ثم الدخول إلى المسار الإلكتروني وإلغاء الحجز واستعادة المبلغ المدفوع.

وأكدت الوزارة أن عملية التسجيل وحجز المقاعد سوف تكون متاحة حتى اليوم السابع من شهر ذي الحجة، أو في حالة اكتمال حجز كافة المقاعد والمقدرة بـ230 ألف مقعد، والتي تم تخصيصها لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين لهذا العام.