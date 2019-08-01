السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 1,336,426 حاجا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1,245,303 حجاج، فيما قدم عن طريق البر 76,199 حاجا، وعبر البحر 14,924 حاجا، وذلك بزيادة 114,970 حاجا عن عدد القادمين للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 9% تقريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول 1,336,426 حاجا إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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