السعودية | مكة.. المدينة الطبية تجري 163 عملية قلب للحجاج خلال شهر

شكرا لقرائتكم مكة.. المدينة الطبية تجري 163 عملية قلب للحجاج خلال شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة، أكثر من 163 عملية قسطرة قلب وقلب مفتوح لحجاج وضيوف بيت الله الحرام منذ مطلع شهر ذو القعدة.

وأوضحت الإدارة التنفيذية المشاركة لصحة القلب أنه حسب أحدث إحصائية من بداية شهر ذي القعدة حتى أمس الأربعاء أجريت 160 عملية قسطرة قلبية و3 عمليات قلب مفتوح للمرضى من الحجاج.

وأضافت أن مركز القلب رفع طاقته الاستيعابية الآلية والبشرية لخدمة المرضى من ضيوف الرحمن، حيث يتم تقديم جميع الخدمات والإجراءات العلاجية عن طريق القسطرة التداخلية وجراحة القلب المفتوح، إضافة إلى العديد من الإجراءات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب من زراعة منظمات القلب وجهاز مزيل الرجفان البطيني وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب لضيوف الرحمن.

ويأتي ذلك ضمن الخطط الاستراتيجية للمدينة الطبية في تسخير الإمكانيات التخصصية والطاقات كافة التي تعمل على مدار الساعة، لتقديم أجود الخدمات الطبية للمرضى، من خلال منظومة علاجية متقدمة وقوى عاملة إشرافية طبية وفنية على مستوى عالٍ من التأهيل العلمي والفني.