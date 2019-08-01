، "صحة الشرقية" تقدم خدماتها لـ١٠ آلاف حاج عبر منفذ البطحاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - تضمنت فحص الشهادات الصحية والتأكد من التطعيمات الوقائية

استقبل مركز المراقبة الصحية بمنفذ البطحاء بمحافظة العديد التابع لـ"صحة الشرقية" ١٠ آلاف حاج حتى هذا اليوم الخميس، ضمن بعثات حجاج بيت الله الحرام من الجالية الروسية وأخرى من دول الخليج.

وأوضحت "صحة الشرقية" أنها تشرفت بتقديم متطلبات خدمات ضيوف الرحمن من فحص للشهادات الصحية والتأكد من التطعيمات الوقائية بالإضافة إلى الخدمات العلاجية.

وقالت: خدماتنا في مدينة الحجاج بمنفذ البطحاء تتواصل لاستقبال أشقائنا ضيوف الرحمن القادمين عبر المنفذ من دول الخليج والوافدين بمختلف الجنسيات، وكان استعدادنا مبكراً للعمل على تسهيل كل الإجراءات اللازمة لهم والعمل على راحتهم بمشاركة الإدارات الحكومية المعنية.

وقال مدير إدارة الخدمات الصحية بمحافظة العديد محمد بن خالد البخيت: منفذ البطحاء هو أكبر منفذ يستقبل الحجاج في المنطقة الشرقية، حيث بلغ عددهم العام الماضي ما يقارب ١٤ ألف حاج.

وأشار إلى جاهزية جميع المرافق الصحية والخدمية والتجهيزات الفنية لصحة الشرقية؛ لإنهاء الإجراءات بكل يسر وسهولة.