، "ترشيد" تستهدف توفير 60% من إنارة شوارع حي السفارات بالرياض ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" عن توقيع اتفاقية مع هيئة تطوير حي السفارات؛ لإعادة تأهيل منشأتها الرئيسية، لتكون الهيئة من أولى المنشآت الحكومية التي أنشأت حديثاً، وتهدف إلى رفع كفاءة الطاقة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروعات "ترشيد" التي تستهدف زيادة كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الحكومي، الذي يعد من أكثر القطاعات استهلاكاً للطاقة.
وبحسب الاتفاقية المبرمة؛ تهدف "ترشيد" إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مبانٍ ومرافق هيئة تطوير حي السفارات الواقعة بمدينة الرياض بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة بتطوير نموذج يحتذى به للمدن الأخرى بالمملكة من حيث الفعالية وتبني أحدث التقنيات.
وتقع المرافق العامة بالحي في مساحة تقارب 8 كم2 تتم إنارتها بـ3.100 عمود إنارة.
وعلى صعيد نسب الاستهلاك والوفورات المستهدفة، فيبلغ الاستهلاك الحالي لإنارة شوارع حي السفارات الواقع في مدينة الرياض حوالي 323.000 كيلو وات/ ساعة سنوياً، وتستهدف ترشيد ما لا يقل عن 60% من الاستهلاك الكلي لإنارة الشوارع بالحي عن طريق إحلال المصابيح الحالية بمصابيح مرَشِّدة تعمل بتقنية الليد (LED) كمرحلة أولى من هذا التعاون.
"ترشيد" تستهدف توفير 60% من إنارة شوارع حي السفارات بالرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-01
أعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" عن توقيع اتفاقية مع هيئة تطوير حي السفارات؛ لإعادة تأهيل منشأتها الرئيسية، لتكون الهيئة من أولى المنشآت الحكومية التي أنشأت حديثاً، وتهدف إلى رفع كفاءة الطاقة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروعات "ترشيد" التي تستهدف زيادة كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الحكومي، الذي يعد من أكثر القطاعات استهلاكاً للطاقة.
وبحسب الاتفاقية المبرمة؛ تهدف "ترشيد" إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مبانٍ ومرافق هيئة تطوير حي السفارات الواقعة بمدينة الرياض بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة بتطوير نموذج يحتذى به للمدن الأخرى بالمملكة من حيث الفعالية وتبني أحدث التقنيات.
وتقع المرافق العامة بالحي في مساحة تقارب 8 كم2 تتم إنارتها بـ3.100 عمود إنارة.
وعلى صعيد نسب الاستهلاك والوفورات المستهدفة، فيبلغ الاستهلاك الحالي لإنارة شوارع حي السفارات الواقع في مدينة الرياض حوالي 323.000 كيلو وات/ ساعة سنوياً، وتستهدف ترشيد ما لا يقل عن 60% من الاستهلاك الكلي لإنارة الشوارع بالحي عن طريق إحلال المصابيح الحالية بمصابيح مرَشِّدة تعمل بتقنية الليد (LED) كمرحلة أولى من هذا التعاون.
01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
02:12 PM
عبر زيادة كفاءة استهلاك الطاقة في مبانٍ ومرافق القطاع الحكومي
أعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" عن توقيع اتفاقية مع هيئة تطوير حي السفارات؛ لإعادة تأهيل منشأتها الرئيسية، لتكون الهيئة من أولى المنشآت الحكومية التي أنشأت حديثاً، وتهدف إلى رفع كفاءة الطاقة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروعات "ترشيد" التي تستهدف زيادة كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الحكومي، الذي يعد من أكثر القطاعات استهلاكاً للطاقة.
وبحسب الاتفاقية المبرمة؛ تهدف "ترشيد" إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مبانٍ ومرافق هيئة تطوير حي السفارات الواقعة بمدينة الرياض بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة بتطوير نموذج يحتذى به للمدن الأخرى بالمملكة من حيث الفعالية وتبني أحدث التقنيات.
وتقع المرافق العامة بالحي في مساحة تقارب 8 كم2 تتم إنارتها بـ3.100 عمود إنارة.
وعلى صعيد نسب الاستهلاك والوفورات المستهدفة، فيبلغ الاستهلاك الحالي لإنارة شوارع حي السفارات الواقع في مدينة الرياض حوالي 323.000 كيلو وات/ ساعة سنوياً، وتستهدف ترشيد ما لا يقل عن 60% من الاستهلاك الكلي لإنارة الشوارع بالحي عن طريق إحلال المصابيح الحالية بمصابيح مرَشِّدة تعمل بتقنية الليد (LED) كمرحلة أولى من هذا التعاون.
، "ترشيد" تستهدف توفير 60% من إنارة شوارع حي السفارات بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "ترشيد" تستهدف توفير 60% من إنارة شوارع حي السفارات بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.