، "ترشيد" تستهدف توفير 60% من إنارة شوارع حي السفارات بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر زيادة كفاءة استهلاك الطاقة في مبانٍ ومرافق القطاع الحكومي

أعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" عن توقيع اتفاقية مع هيئة تطوير حي السفارات؛ لإعادة تأهيل منشأتها الرئيسية، لتكون الهيئة من أولى المنشآت الحكومية التي أنشأت حديثاً، وتهدف إلى رفع كفاءة الطاقة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروعات "ترشيد" التي تستهدف زيادة كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الحكومي، الذي يعد من أكثر القطاعات استهلاكاً للطاقة.

وبحسب الاتفاقية المبرمة؛ تهدف "ترشيد" إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مبانٍ ومرافق هيئة تطوير حي السفارات الواقعة بمدينة الرياض بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة بتطوير نموذج يحتذى به للمدن الأخرى بالمملكة من حيث الفعالية وتبني أحدث التقنيات.

وتقع المرافق العامة بالحي في مساحة تقارب 8 كم2 تتم إنارتها بـ3.100 عمود إنارة.

وعلى صعيد نسب الاستهلاك والوفورات المستهدفة، فيبلغ الاستهلاك الحالي لإنارة شوارع حي السفارات الواقع في مدينة الرياض حوالي 323.000 كيلو وات/ ساعة سنوياً، وتستهدف ترشيد ما لا يقل عن 60% من الاستهلاك الكلي لإنارة الشوارع بالحي عن طريق إحلال المصابيح الحالية بمصابيح مرَشِّدة تعمل بتقنية الليد (LED) كمرحلة أولى من هذا التعاون.