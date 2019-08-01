، بعد الفرز الثاني.. جامعة حائل تعلن عدد المقبولين وتحذر من الإلغاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - "اللويش": حريصون على أكبر قدر من الطلاب وفقاً للمقاعد والنسب

أوضح عميد القبول والتسجيل في جامعة حائل الأدهم بن خليفة اللويش، أن الجامعة قبلت 7721 طالباً وطالبة للعام الدراسي 1440/ 1441 هـ، وذلك بعد انتهاء عمليات الفرز الثاني اليوم الخميس.

وأكد " اللويش" حرص الجامعة على استيعاب أكبر قدر من الطلاب والطالبات المتقدمين، وفقاً للطاقة الاستيعابية للمقاعد الدراسية، والنسب الموزونة للمتقدمين.

وتفصيلاً، أشار عميد القبول والتسجيل في الجامعة إلى أن عدد الطلاب المستفيدين من الفرز الثاني بلغ 1098 طالباً، منهم 127 طالباً تمت ترقية قبولهم إلى مسار أعلى، و971 طالباً تم قبولهم قبولاً مباشراً.

أما عدد الطالبات اللاتي تم استيعابهن في مرحلة الفرز الثاني فبلغ 1348 طالبة، منهن 395 طالبة تم ترقية قبولهن إلى مسار أعلى، و954 طالبة تم قبولهن قبولاً مباشراً.

وأكد "اللويش" أن عمادة القبول والتسجيل ستبدأ بإرسال رسائل نصية لمن تم قبولهم بدءاً من اليوم، ويجب على جميع من تم استيعابهم في عمليات ترقية المسار أو القبول المباشر، تأكيد قبولهم قبل الساعة 11:00 من مساء يوم السبت المقبل 3 أغسطس 2019 حتى لا يتعرض قبولهم للإلغاء.

وبلغ إجمالي من تم قبولهم خلال عمليتي الفرز الأول والثاني 7721 طالباً وطالبةً في مسارات التحضيرية" المسار الصحي، والمسار العلمي الهندسي، والمسار الإنساني" وفي كلية المجتمع، وفي سبعة فروع للطالبات بمحافظات منطقة حائل.