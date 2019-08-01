رابط التقديم على وظائف وزارة العدل السعودية “نساء فقط” على المسمى الوظيفي كاتب عدل

أعلنت الحكومة السعودية عن طرح وظائف وزارة العدل السعودية “نساء فقط” وذلك تحت مسمى وظيفي جديد بالنسبة للمرآة السعودية وهو “كاتب عدل”، حيث يتم طرح هذه الوظائف داخل وزارة العدل للنساء لأول مرة في تاريخ السعودية، حيث كانت هذه الوظائف قديمًا مقتصرة فقط على الرجال، ولذا فإن هذا الحدث يعد فارقًا بالنسبة للطريقة التي يتم بها التعامل مع المرآة الآن في المملكة العربية السعودية تنفيذًا لمبادرة ورؤية المملكة 2030.

وفي هذا التقرير من موقع “عرب نيوز” ستكونوا على موعد مع تغطية شاملة لكل ما يخص وظائف وزارة العدل للنساء فقط، والتي تم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الساعات الماضية، ومستمر التقديم فيها على مدار الأيام القليلة الماضية، وسنكون معاكم للرد على جميع الإستفسارات والتساؤلات حول طريقة التقديم وحول الروابط المخصصة لتسجيل بيانات الراغبات في الحصول على وظائف وزارة العدل للنساء.

رابط التقديم على وظائف وزارة العدل السعودية للنساء فقط

أعلن الوزير الشيخ “وليد بن محمد الصمعاني”، بأن التقديم على وظائف وزارة العدل للنساء فقط قد فتح أبوابه من الساعات الأولى لصباح أول أمس الثلاثاء، مشددًأ على طرح هذه الوظائف يؤكد بأن المرآة السعودية قد بدأت في نيل حقوقها كاملة داخل المملكة العربية السعودية في هذه الفترة، خاصة لكون وظائف وزارة العدل السعودية الحالية يتم طرحها الآن للمرة الأولى بالنسبة للنساء في السعودية.

وتحدث الشيخ الدكتور “وليد بن محمد الصمعاني” عن بعض شروط وظائف وزارة العدل السعودية للنساء فقط، وأكد بأن التقديم في هذه الوظائف متاحة لحاملات الجنسية السعودية فقط، وكذلك يجب أن تكون المتقدمة لديها سجل جنائي نظيف ولم تسجل عليها أي قضية سابقة مخلة بالآدب أو الأخلاق العامة.

ويكون التقديم في وظائف وزارة العدل السعودية للنساء فقط، من خلال الدخول إلى الرابط التالي “من هنا“، وبعد ذلك إدخال كل البيانات المطلوبة للتسجيل في الوظائف المطروحة من قبل الحكومة السعودية تحت مسمى “كاتب عدل”.

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شروط القبول في وظائف وزارة العدل للنساء فقط

ومن بين الشروط الواجب توفرها في السيدات المتقدمات للحصول على بعض وظائف وزارة العدل للنساء فقط، فقد جاءت على النحو التالي:

أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات وهو تخصص الشريعة والفقة وأصول الفقة وكذلك فقة القضاء والسنة.

لم يصدر بحق المتقدمة لوظائف وزارة العدل السعودية للنساء فقط، أي قرار تأديبي بشأن فصلها أو عزلها من وظيفة في جهة عامة من قبل.

وهناك عدة أوراق مطلوبة من أجل التقديم في وظائف وزارة العدل السعودية للنساء فقط، من بين هذه الأوراق، شهادة درجة البكالورويوس تكون من إحدى الجامعات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وكذلك بطاقة الهوية وغيرها من الأوراق الرسمية التي يتم تقديمها في الوظائف العامة.

طريقة التقديم في وظائف وزارة العدل السعودية للنساء فقط

يجب في بداية الامر الدخول إلى رابط موقع وزارة العدل السعودية على شبكة الإنترنت، وبعد ذلك إختيار خانة وظائف وزارة العدل السعودية للنساء فقط، والتي جاءت تحت مسمى واحد فقط وهو “وظائف كاتب عدل”، وعند ذلك ستظهر صفحة تطلب إدخال كل البيانات الخاصة بالمتقدمة للحصول على إحدى هذه الوظائف المتاحة والمطروحة من قبل الحكومة السعودية في الوقت الراهن.

وأوضحت وزارة العدل السعودية، بأن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من طرح هذه الوظائف للرجال والنساء وذلك في إطار خطة الحكومة السعودية بهدف القضاء على البطالة بين الشباب السعودي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.