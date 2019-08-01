طز ما يهموني وعندي فلوس تشعل خلافًا بين مسافر سعودي ومفتش جمارك كويتي

نشبت مشادة كلامية بين مسافر سعودي ومفتش جمارك كويتي عند منفذ النويصيب الحدودي بين الكويت والمملكة، لتتحول إلى قضية وتحال للتحقيق من جانب الجهات المختصة في الكويت.

وبحسب صحيفة “الراي” الكويتية، فإن المشادة بدأت عندما سأل رجل الجمارك المسافر عن عدد كرز السجائر التي يحملها فأبلغه بأن بحوزته اثنين فقط، ليطلب منه إخراجهما ليتم تفتيش السيارة بحثًا عن أي ممنوعات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المسافر غضب وقال له “إنت إخذ الكرزين وفتّش السيارة”، ثم قال له “إخذ الكرزين طز ما يهموني وعندي فلوس”، وعندما طلب إليه فتح باب السيارة الخلفي رفض.

وتوجه المسافر السعودي لتقديم شكوى ضد المفتش إلى مسؤول النوبة، لترتفع وتيرة الجدال؛ فيما تمت إحالة السعودي إلى مخفر النويصيب وادعى رجال الجمارك أن المسافر تطاول عليهم وعلى إجراءات التفتيش واستفزهم.

ووفقًا للصحيفة، فإن المسافر ادعى بالمقابل أن رجال الجمارك تعاملوا معه بأسلوب مستفز وأن رجال الجمارك قاموا بطرده من المكتب، و”تم تسجيل قضية إهانة موظف أثناء تأدية عمله وجارٍ التحقيق في ملابسات الواقعة”.