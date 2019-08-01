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الرئيس أردوغان يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير بندر

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم الأربعاء من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وعبّر الرئيس أردوغان خلال الاتصال عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز (رحمه الله).

ودعا أردوغان الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان. من جهته، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره للرئيس التركي وتقديره له على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد.

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