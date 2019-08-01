بيشة.. ارتفاع حصيلة التسمم بـ”وجبة بروست” إلى 18 حالة

ارتفعت حصيلة التسمم الغذائي بعد وجبة بروست من أحد مطاعم البروست بمحافظة بيشة بتسع حالات جديدة بعد الحالات التسع ليوم أمس؛ لتكون حصيلة التسمم 18 حالة تسمم.
وأوضح المتحدث الرسمي لصحة بيشة علي آل بحيتان أنه إشارة إلى ما تم نشره بالأمس بخصوص تسمم 9 حالات من جنسية واحدة نتيجة تناولهم وجبة بروست، استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالله اليوم تسع حالات جديدة، جميعهم سعوديون، ستة ذكور، وثلاث إناث، تراوحت أعمارهم بين خمس سنوات و49 سنة. وبالكشف عليهم اتضح إصابتهم بالتسمم نتيجة تناولهم وجبة بروست من المطعم نفسه الذي تسبب في تسمم 9 آسيويين بالأمس.
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