السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة حي السفارات



ينبع 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة المهندس حامد بن خضر سبيه، بمقر الهيئة اليوم، الرئيس التنفيذي لهيئة حي السفارات بالمملكة الدكتور فهد بن حسين بن مشيط، والوفد المرافق له. واطلع على ما تقوم به الهيئة الملكية بينبع من أعمال في إدارة مدينة ينبع الصناعية، ومشروع المدينة الذكية، وما توصلت إليه من تطور وتقنيات حديثة، كما قام الوفد بجولة على معالم مدينة ينبع الصناعية اطلع خلالها على أحدث الوسائل والتقنيات المستخدمة في المدينة.

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13:46ت م

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