

لندن 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

دعت بريطانيا المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم المالي والعمل مع الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وحكومة جمهورية الكنغو الديموقراطية من أجل منع انتشار فيروس الإيبولا في المنطقة.

ولفت وزير التنمية الدولية البريطاني ألوك شرما في بيان اليوم، إلى أن فيروس الإيبولا حصد حياة الكثير من الناس في جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى الآن بما فيهم أسر بأكملها، وعلى الرغم من مرور عام على بدء تفشي المرض، لا تبدو هنالك أي بوادر على انحساره.

وأوضح أن المملكة المتحدة دعمت تطوير لقاح ضد الفيروس ساهم في إنقاذ حياة 180 ألف شخص حتى الآن، داعياً إلى استمرار الدعم الدولي من أجل القضاء على الفيروس .

وختم المسؤول البريطاني محذراً من إنه "إذا لم نتصرف الآن، فستزهق آلاف الأرواح جراء المرض".

// انتهى //

13:40ت م

0070





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بريطانيا تدعو المجتمع الدولي إلى القيام بالمزيد من أجل محاربة انتشار فيروس الإيبولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.