

أبها 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

يشارك فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير في أعمال موسم الحج لهذا العام من خلال تكليف عدد من الدعاة التابعين للفرع، وذلك للمشاركة ضمن فرق عمل الوزارة بالمشاعر المقدسة.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بعسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي، أنه سيشارك كذلك عدد من الدعاة المتقاعدين من الوزارة، إضافة إلى ما يزيد عن 20 موظفاً إدارياً يشاركون في لجان الحج المختلفة.

وأضاف الغامدي أن فرع الوزارة بعسير ممثلاً في إدارة الدعوة يقوم بتنظيم دروس ومحاضرات وخطب عن الحج ومناسكه في جوامع ومساجد المنطقة، لبيان أحكام الحج وحث الموطنين والمقيمين على اتباع التعليمات الصادرة من ولاة الأمر، لتنظيم الحج والحرص ممن أراد ذلك على الحصول على التصاريح اللازمة من الحملات المعتمدة في هذا الأمر، وكذلك تقوم إدارة الدعوة بتوزيع مواد دعوية وكتب ومطبوعات إرشادية عن الحج على الإدارات المدنية والعسكرية.

// انتهى //

13:33ت م

0066





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / الشؤون الإسلامية بعسير تشارك في الحج بعدد من الدعاة والموظفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.