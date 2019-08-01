حج / سمو أمير تبوك: إشادة الحجاج بما يقدم لهم من خدمات هو شرف لكل سعودي



تبوك 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

وقف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار أمس, على كافة الخدمات والإمكانات التي جندتها الأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار لخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر المنفذ تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير

كان في استقبال سموه لدى وصوله مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنفذ محمد بن عبد الله الحقباني, وقائد حرس الحدود بمنطقة تبوك اللواء بحري عطيه بن أحمد الزهراني, ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة من مدنيين وعسكريين.

وتفقد أمير منطقة تبوك قوة أمن الحج بقطاع حرس الحدود بحالة عمار, واستمع إلى شرح عن مهام القوة, مؤكداً على دور وجهود منسوبي حرس الحدود, ثم واصل سموه جولته في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار حيث وقف على الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام من قبل منسوبي الجمارك, مشيداً سموه بالخدمات المتطورة التي تقدمها الجمارك.

ثم التقى سمو أمير المنطقة بالحجاج القادمين عبر المنفذ ونقل لهم ترحيب خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين, وقال سموه: "أنتم في بلادكم وبين أهلكم والجميع هنا لخدمتكم وتقديم كل التسهيلات والخدمات لكم منذ وصولكم للحظة الأولى للمملكة العربية

بعدها وقف سموه على الخدمات الصحية التي تقدم عبر مركز المراقبة الصحية في مدينه الحجاج, واطلع على ما يضمه المركز من كوادر طبية وفنيةً وتجهيزات لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم الرعاية الصحية والوقائية لهم, ثم توجه سموه إلى مركز التوعية الدينية للحجاج، واطلع على ما يضمه من مطبوعات وكتيبات توعويه بعشرات اللغات.

كما وقف سمو أمير المنطقة على الخدمات التي تقدم للحجاج من قبل الجوازات, والتقى بالعاملين من منسوبي ومنسوبات الجوازات, حاثهم على تمثيل وطنهم خير تمثيل, ثم التقى سموه طلاب المعسكر الكشفي بمدينة الحجاج, واطلع على ما يقدموه من خدمات لخدمه ضيوف الرحمن, ثم توجه إلى مركز حالة عمار والتقى المواطنين والعاملين في مدينة الحجاج, مثنياً على جهود الجميع.

وأكد سموه بتصريح في ختام الجولة أن الجميع يلاحظ أن الخدمات في مدينة الحجاج تزداد عاماً بعد عام , وقال: التقيت اليوم بالحجاج القادمين للمملكة الذين عبروا بمشاعر صادقه تجاه المملكة وقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي, مشيدين بما قدم لهم من خدمات وتسهيلات.

وأضاف سموه: " أنه شاهد اليوم أبناء وبنات الوطن يعملون في هذا المنفذ على أعلى مستوى, وأنه سعيد بما شاهدة, وهذا يجسد التكامل الذي ينشده ولاة الأمر - حفظهم الله -.

// انتهى //

13:21ت م

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تبوك 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسوقف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار أمس, على كافة الخدمات والإمكانات التي جندتها الأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار لخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر المنفذ تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وبمتابعة من سمو وزير الداخلية.كان في استقبال سموه لدى وصوله مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنفذ محمد بن عبد الله الحقباني, وقائد حرس الحدود بمنطقة تبوك اللواء بحري عطيه بن أحمد الزهراني, ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة من مدنيين وعسكريين.وتفقد أمير منطقة تبوك قوة أمن الحج بقطاع حرس الحدود بحالة عمار, واستمع إلى شرح عن مهام القوة, مؤكداً على دور وجهود منسوبي حرس الحدود, ثم واصل سموه جولته في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار حيث وقف على الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام من قبل منسوبي الجمارك, مشيداً سموه بالخدمات المتطورة التي تقدمها الجمارك.ثم التقى سمو أمير المنطقة بالحجاج القادمين عبر المنفذ ونقل لهم ترحيب خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين, وقال سموه: "أنتم في بلادكم وبين أهلكم والجميع هنا لخدمتكم وتقديم كل التسهيلات والخدمات لكم منذ وصولكم للحظة الأولى للمملكة العربية السعودية ".بعدها وقف سموه على الخدمات الصحية التي تقدم عبر مركز المراقبة الصحية في مدينه الحجاج, واطلع على ما يضمه المركز من كوادر طبية وفنيةً وتجهيزات لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم الرعاية الصحية والوقائية لهم, ثم توجه سموه إلى مركز التوعية الدينية للحجاج، واطلع على ما يضمه من مطبوعات وكتيبات توعويه بعشرات اللغات.كما وقف سمو أمير المنطقة على الخدمات التي تقدم للحجاج من قبل الجوازات, والتقى بالعاملين من منسوبي ومنسوبات الجوازات, حاثهم على تمثيل وطنهم خير تمثيل, ثم التقى سموه طلاب المعسكر الكشفي بمدينة الحجاج, واطلع على ما يقدموه من خدمات لخدمه ضيوف الرحمن, ثم توجه إلى مركز حالة عمار والتقى المواطنين والعاملين في مدينة الحجاج, مثنياً على جهود الجميع.وأكد سموه بتصريح في ختام الجولة أن الجميع يلاحظ أن الخدمات في مدينة الحجاج تزداد عاماً بعد عام , وقال: التقيت اليوم بالحجاج القادمين للمملكة الذين عبروا بمشاعر صادقه تجاه المملكة وقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي, مشيدين بما قدم لهم من خدمات وتسهيلات.وأضاف سموه: " أنه شاهد اليوم أبناء وبنات الوطن يعملون في هذا المنفذ على أعلى مستوى, وأنه سعيد بما شاهدة, وهذا يجسد التكامل الذي ينشده ولاة الأمر - حفظهم الله -.// انتهى //13:21ت م0059

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.