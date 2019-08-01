السعودية اليوم / إطلاق النسخة العربية الأولى من قواعد الأخلاقيات المهنية لممارسي المحاكاة الصحية



الرياض 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

أطلقت الجمعية

وأعلن رئيس الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية الدكتور عبدالعزيز بن محمد بوكر، عن تبني الجمعية لمعايير الأخلاقيات المهنية لممارسي المحاكاة الصحية، التي وضعها فريق متخصص في مجال المحاكاة الصحيـة من مختلف أنحاء العالم بمبادرة من الجمعية الأميركية للمحاكاة الصحية، حيث مثَل الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية فـي هذا الفريق نائب رئيس الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية الدكتور هاني بن محمد سهيل لبابيدي.

وأكد الدكتور بوكر أهمية تطبيق الممارسات الآمنة في مجال المُحاكاة الصحية لتحسين الأداء وجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى كجزء أساسي لرؤية ورسالة الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية، التي تم تأسيسها حديثاً تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

من جهته، ثمن الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، جهود الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية لتقديم التوصيات بهذا الخصوص، وصياغة معايير الممارسات المهنية للتعليم بالمحاكاة وتعميمها على كافة البرامج التدريبية للعاملين بالقطاع الصحي، انطلاقاً من رسالة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لحماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة، ومن ذلك إيجاد بيئة ممارسة صحية بإتقان وأمان من خلال التدريب و التطوير المستمر الفعال باحترافية ومهنية عالية المعايير.

// انتهى //

13:20ت م

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الرياض 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسأطلقت الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية النسخة العربية الأولى من قواعد الأخلاقيات المهنية لممارسي المحاكاة الصحية.وأعلن رئيس الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية الدكتور عبدالعزيز بن محمد بوكر، عن تبني الجمعية لمعايير الأخلاقيات المهنية لممارسي المحاكاة الصحية، التي وضعها فريق متخصص في مجال المحاكاة الصحيـة من مختلف أنحاء العالم بمبادرة من الجمعية الأميركية للمحاكاة الصحية، حيث مثَل الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية فـي هذا الفريق نائب رئيس الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية الدكتور هاني بن محمد سهيل لبابيدي.وأكد الدكتور بوكر أهمية تطبيق الممارسات الآمنة في مجال المُحاكاة الصحية لتحسين الأداء وجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى كجزء أساسي لرؤية ورسالة الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية، التي تم تأسيسها حديثاً تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.من جهته، ثمن الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، جهود الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية لتقديم التوصيات بهذا الخصوص، وصياغة معايير الممارسات المهنية للتعليم بالمحاكاة وتعميمها على كافة البرامج التدريبية للعاملين بالقطاع الصحي، انطلاقاً من رسالة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لحماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة، ومن ذلك إيجاد بيئة ممارسة صحية بإتقان وأمان من خلال التدريب و التطوير المستمر الفعال باحترافية ومهنية عالية المعايير.// انتهى //13:20ت م0058

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