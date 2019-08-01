

أبها 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

اختتمت جامعة الملك خالد ممثلة في كلية التربية أمس، برامج التدريب الصيفي التربوية لشاغلي الوظائف التعليمية في التعليم العام من الجنسين، والتي نُفذت بالشراكة مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، وتضمنت 9 برامج تدريبية، هدفت إلى تطوير أداء المعلمين والمعلمات.

وأوضح عميد كلية التربية بالجامعة الدكتور عبد الله آل كاسي، أن البرامج التدريبية ركزت في محتواها على القيادة المدرسية والإشرافية، وإستراتيجيات التدريس، وتوظيف تقنية المعلومات والاتصالات، ومهارات معلم القرن الحادي والعشرين، وتنمية التفكير لدى المتعلم.

وأشار آل كاسي إلى أنه استفاد من هذه البرامج 450 معلماً ومعلمة، منهم 45 معلماً ومعلمة من زائري منطقة عسير.

من جهة أخرى اختتمت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر برامج منسوبي التعليم العام في تعلم اللغة الإنجليزية والإعداد لاختبار اللغة الإنجليزية الآيلتس، حيث نفذ البرامج مركز اللغة الإنجليزية التابع لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، وذلك ضمن سعي وزارة التعليم إلى تطوير كوادرها في مجال اللغة الإنجليزية خلال موسم الصيف.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عمر علوان عقيل أن عدد المستفيدين من برامج اللغة الإنجليزية بلغ 88 من منسوبي ومنسوبات التعليم العام.

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13:08ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تدرب 538 من منسوبي التعليم العام على متطلبات الميدان التربوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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