2019-08-01

بدر بن عبدالمحسن : إن مات بندر جميل الذكر يحيى به

متابعات الخليج 365 - الرياض

رثى الأمير بدر بن عبدالمحسن، الفقيد الأمير بندر بن عبدالعزيز، بكلمات مؤثرة، تتحدث عن سيرته الحسنة وأخلاقه الكريمة.

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ووصف الأمير بدر بن عبدالمحسن، الفقيد الأمير بندر بن عبدالعزيز بأنه موطن الورع وفخر المملكة، وأن ما أكثر عطفه وخيره، قائلًا “إن مات بندر جميل الذكر يحيى به”.