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بدر بن عبدالمحسن : إن مات بندر جميل الذكر يحيى به
متابعات الخليج 365 - الرياض
رثى الأمير بدر بن عبدالمحسن، الفقيد الأمير بندر بن عبدالعزيز، بكلمات مؤثرة، تتحدث عن سيرته الحسنة وأخلاقه الكريمة.
ووصف الأمير بدر بن عبدالمحسن، الفقيد الأمير بندر بن عبدالعزيز بأنه موطن الورع وفخر المملكة، وأن ما أكثر عطفه وخيره، قائلًا “إن مات بندر جميل الذكر يحيى به”.
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