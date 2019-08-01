لهذا السبب حدِّث هاتفك الأيفون حالًا!

2019-08-01

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

يحتاج مستخدمو هواتف أبل أيفون الشهيرة، لتحديث فوري وسريع لأجهزتهم، وذلك لإصلاح الأخطاء التي تم اكتشافها في نظام التشغيل iOS المقدم من الشركة الأمريكية العملاقة.

وحسب ما جاء في تقرير لفريق من باحثي الأمن السيبراني في مشروع جوجل زيرو، فإنه تم اكتشاف ست نقاط ضعف في برنامج تشغيل أبل مؤخرًا، وهو ما دفع الشركة الأمريكية العملاقة بتقديم نسخة مصححة للأخطاء الأمنية من خلال تحديث iOS 12.4 الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، يدعي باحثو جوجل زيرو أن هناك ثغرة أمنية واحدة لا زال يمكن استغلالها على الرغم من تصحيح أبل لبعض الأخطاء التي كانت في نظام التشغيل الشهير.

أربع من نقاط ضعف من تلك التي اكتشفها الباحثون تم حلها بشكل نهائي، وذلك بعد معالجة الأخطاء الناتجة عن إرسال شفرة خبيثة إلى الأجهزة غير المفعلة باستخدام تطبيق iMessage ويتم تنفيذها بمجرد فتح المستخدم وعرض العنصر المستلم.

لا تتطلب الثغرات الأخرى أي تدخل من المستخدم وتسمح للمهاجم بتسريب البيانات من ذاكرة الجهاز وقراءة الملفات من على بعد.