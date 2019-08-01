قرارات جديدة بشأن العقوبات الأميركية على إيران

2019-08-01

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

كشف مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جون بولتون، عن العديد من القرارات التي قد تتعلق بشكل رئيسي بالعقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران خلال الفترة الماضية.

وخلال حواره مع شبكة فوكس بيزنس الأمريكية، والذي حتى الآن لم يُذَع كاملًا، أكد بولتون أن الولايات المتحدة الأمريكية ستمنح إعفاءات جديدة لعدد من الدول من أجل التعامل مع إيران في مجالات انتشار الأسلحة النووية.

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وأوضح أن الإعفاءات الجديدة تعد امتداداً لما أعلنته الإدارة الأمريكية في مايو الماضي، حول إتاحة الفرصة للأربعة الكبار، وهم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا، من أجل التعامل مع طهران في المشروعات التي تستهدف منع إنتاج الأسلحة النووية في إيران.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، كانت قد منحت إعفاءات لثماني دول من مستوردي النفط الإيراني في الأسواق العالمية، وذلك منذ نوفمبر الماضي قبل أن تتخذ قرارًا بإلغاء كافة الإعفاءات النفطية في العقوبات على إيران خلال مايو الماضي.

وتأتي العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ضمن السياسة الرئيسية للرئيس دونالد ترامب، والتي تهدف لممارسة أقصى مستوى ممكن من الضغط على طهران، وذلك لتغيير سلوكها الإرهابي في المنطقة، والذي تدعم من خلاله العديد من التنظيمات المتطرفة في مناطق متفرقة من المنطقة.