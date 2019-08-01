أمير تبوك للحجاج: أنتم في بلادكم وبين أهلكم والجميع هنا لخدمتكم

2019-08-01

متابعات الخليج 365 - تبوك

وقف أمير منطقة تبوك، فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار، مساء أمس، على كافة الخدمات والإمكانات التي جندتها الأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية في مدينة الحجاج بالمنفذ لخدمة ضيوف الرحمن القادمين، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبمتابعة من وزير الداخلية.

وكان في استقبال أمير تبوك لدى وصوله مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، وكيل الإمارة نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة، محمد بن عبدالله الحقباني، وقائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء بحري عطية بن أحمد الزهراني، ومديرو الإدارات الحكومية بالمنطقة من مدنيين وعسكريين، ثم عُزف السلام الملكي وتفقد أمير منطقة تبوك قوة أمن الحج بقطاع حرس الحدود بحالة عمار واستمع إلى شرح عن مهام القوة، مؤكداً دور حرس الحدود ومثنياً على الجهود التي يبذلها منسوبو حرس الحدود.

ثم واصل أمير تبوك جولته في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، حيث وقف على الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام من قبل منسوبي الجمارك، مشيداً بالخدمات المتطورة التي تقدمها الجمارك.

ثم التقى أمير المنطقة بالحجاج القادمين عبر المنفذ ونقل لهم ترحيب خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وقال: أنتم في بلادكم وبين أهلكم والجميع هنا لخدمتكم وتقديم كل التسهيلات والخدمات لكم منذ وصولكم للحظة الأولى للمملكة.

ثم وقف أمير تبوك على الخدمات الصحية التي تقدم عبر مركز المراقبة الصحية في مدينة الحجاج واطلع على ما يضمه المركز من كوادر طبية وفنيةً وتجهيزات لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم الرعاية الصحية والوقائية لهم.

ثم توجه إلى مركز التوعية الدينية للحجاج، واطلع على ما يضمه من مطبوعات وكتيبات توعوية بعشرات اللغات.

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ثم وقف أمير المنطقة على الخدمات التي تقدم للحجاج من قِبل الجوازات والتقى بالعاملين من منسوبي ومنسوبات الجوازات وقال: “أنتم تمثلون وطنكم المملكة”.

ثم التقى أمير المنطقة بطلاب المعسكر الكشفي بمدينة الحجاج وما يقدمونه من خدمات لخدمه ضيوف الرحمن، ثم توجه إلى مركز حالة عمار والتقى المواطنين والعاملين في مدينة الحجاج وأثنى على جهود الجميع، مؤكداً أن الخدمات في مدينة الحجاج تزداد عاماً بعد عام وهذا ما يلاحظه الجميع.

وقال: إنني التقيت اليوم بالحجاج القادمين الذين عبروا بمشاعر صادقة تجاه المملكة وقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي وما قدم لهم من خدمات وتسهيلات، مضيفاً أنه شاهد اليوم أبناء وبنات الوطن يعملون في هذا المنفذ على أعلى مستوى وأنه سعيد بمشاهدة هذا، لأنه أصبح يسعد الإنسان ويجسد التكامل الذي ينشده ولاة الأمر.

ثم أدلى أمير منطقة تبوك بتصريح أكد من خلاله أن الإنسان يشعر بسعادة وهو يشاهد الخدمات الني تقدم لضيوف الرحمن والدقة في العمل والذي شهد به الحجاج الذين أنهوا إجراءات دخولهم لأداء مناسك الحج كما أنهم هم من يعرفون حجم هذه الخدمات، مشدداً على أن إشادة حجاج بيت الله الحرام بما تقدم لهم من خدمات من قبل إخوانهم العاملين بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار هو شرف لكل سعودي لأننا خدام لحجاج بيت الله الحرام وللزائرين والمعتمرين.

وأكد أن المملكة يفد إليها عشرات الملايين من المعتمرين والحجاج وخدمتهم شرف كبير.

بعد ذلك غادر أمير المنطقة مدينة الحجاج، مودعاً بالحفاوة والتكريم.