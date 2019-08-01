شكرا لقرائتكم خبر عن «أمير المدينة» يشيد بجهود «الدفاع المدني» في تسخير التقنية لخدمة ضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

استقبل أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، الأمير فيصل بن سلمان، مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، يرافقه عدد من ضباط الدفاع المدني. وأكد أمير المنطقة خلال اللقاء على أهمية دور الدفاع المدني في توفير السبل الوقائية من المخاطر لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف، منوهاً بالجاهزية التامة للدفاع المدني في المنطقة وسرعة الإنجاز، مما أسهم في ندرة الحوادث. وأشاد بما تبذله المديرية العامة للدفاع المدني من جهود حثيثة في تسخير التقنية لخدمة ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي، انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من اهتمام وعناية لراحة ضيوف الرحمن. واستمع أمير منطقة المدينة خلال اللقاء لشرح عن خطة المديرية لحج هذا العام، والتي روعي فيها توفير كل سبل السلامة الوقائية من المخاطر لضيوف الرحمن من الحجاج وزوار المسجد النبوي الشريف.

من جهة اخرى، دشن أمير منطقة المدينة المنورة مبادرة (ليش نجازف) بحضور الفريق سليمان العمرو، ووكيل جامعة طيبة الدكتور سلطان العمري، وعميدة معهد البحوث والاستشارات بجامعة طيبة الدكتورة هنادي زاهد، وتهدف المبادرة إلى زيادة مستوى الوعي في المجتمع بمخاطر (المجازفة)، وتنبع أهميتها من حرص المديرية العامة للدفاع المدني بالشراكة مع جامعة طيبة ممثلة بمعهد البحوث والاستشارات على تعزيز ونشر ثقافة السلامة الوقائية والحماية من المخاطر بالمجتمع. وأعرب الفريق العمرو عن خالص الشكر والتقدير لأمير منطقة المدينة المنورة، على ما يوليه من دعم واهتمام لقطاع الدفاع المدني بالمنطقة لأداء مهامه على الوجه الأمثل، مؤكداً الحرص على تطبيق نظم ومعايير الجودة في أعمال الحج من خلال عدد من البرامج التقنية والتطبيقات الإلكترونية.