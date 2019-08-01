شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يشارك في حملة «خدمة الحاج وسام فخر لنا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (مكة المكرمة)

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم (الخميس)، بتوزيع عدد من الهدايا المتنوعة على حجاج بيت الله الحرام ضمن حملة «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا» في موسمها السابع.

وعبر عدد من ضيوف الرحمن عن امتنانهم وشكرهم على الاهتمام والرعاية والضيافة الدائمة التي يلقونها وحسن الاستقبال من حكومة هذه البلاد المباركة. يذكر أن الحملة تهدف إلى عكس صورة مشرقة لبلاد الحرمين وتأكيد قيم حسن التعامل مع حجاج بيت الله الحرام بالكلمة الطيبة والأخلاق القويمة الحميدة.