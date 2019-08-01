أمير تبوك: إشادة الحجاج بما يقدم لهم من خدمات هو شرف لكل سعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك

وقف أمير منطقة تبوك، فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار مساء أمس، على الخدمات والإمكانات كافة التي جندتها الأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، لخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر المنفذ، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبمتابعة من وزير الداخلية، حيث كان في استقباله لدى وصوله مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة، محمد بن عبدالله الحقباني، وقائد حرس الحدود بمنطقة تبوك، اللواء بحري عطية بن أحمد الزهراني، ومديرو الإدارات الحكومية بالمنطقة من مدنيين وعسكريين، ثم عزف السلام الملكي، وتفقد أمير منطقة تبوك قوة أمن الحج بقطاع حرس الحدود بحالة عمار، واستمع إلى شرح عن مهام القوة، مؤكدا على دور حرس الحدود، ومثنيا على الجهود التي يبذلها منسوبو حرس الحدود.

ثم واصل جولته في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، حيث وقف على الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام من قبل منسوبي الجمارك، مشيدا بالخدمات المتطورة التي تقدمها الجمارك.

ثم التقى أمير المنطقة بالحجاج القادمين عبر المنفذ، ونقل لهم ترحيب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد حفظهم الله، وقال: أنتم في بلادكم وبين أهلكم، والجميع هنا لخدمتكم وتقديم كل التسهيلات والخدمات لكم منذ وصولكم للحظة الأولى للمملكة العربية السعودية.

Advertisements

ثم وقف على الخدمات الصحية التي تقدم عبر مركز المراقبة الصحية في مدينة الحجاج، واطلع على ما يضمه المركز من كوادر طبية وفنية، وتجهيزات لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم الرعاية الصحية والوقائية لهم، ثم توجه إلى مركز التوعية الدينية للحجاج.

واطلع على ما يضمه من مطبوعات وكتيبات توعوية بعشرات اللغات، ثم وقف على الخدمات التي تقدم للحجاج من قبل الجوازات، والتقى بالعاملين من منسوبي ومنسوبات الجوازات، وقال: أنتم تمثلون وطنكم المملكة العربية السعودية.

ثم التقى بطلاب المعسكر الكشفي بمدينة الحجاج، وما يقدموه من خدمات لخدمه ضيوف الرحمن، ثم توجه إلى مركز حالة عمار والتقى المواطنين والعاملين في مدينة الحجاج، وأثنى على جهود الجميع، وأكد أن الخدمات في مدينة الحجاج تزداد عاما بعد عام وهذا ما يلاحظه الجميع، وقال "إنني التقيت اليوم بالحجاج القادمين الذين عبروا بمشاعر صادقة تجاه المملكة وقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي، وما قدم لهم من خدمات وتسهيلات"، وأضاف أنه "شاهد اليوم أبناء وبنات الوطن يعملون في هذا المنفذ على أعلى مستوى، وأنه سعيد بمشاهدة شباب وفتيات الوطن يعملون في هذا المنفذ، وهذا ما يسعد الإنسان ويجسد هذا التكامل الذي ينشده ولاة الأمر".

ثم أدلى بتصريح أكد من خلاله أن الإنسان يشعر بسعادة وهو يشاهد الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن، والدقة في العمل التي شهد بها الحجاج الذين أنهوا إجراءات دخولهم لأداء مناسك الحج، كما أنهم هم من يعرفون حجم هذه الخدمات، وأن إشادة حجاج بيت الله الحرام بما يقدم لهم من خدمات من قبل إخوانهم العاملين بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار هو شرف لكل سعودي، لأننا خدام لحجاج بيت الله الحرام وللزائرين والمعتمرين، وقال: إن المملكة يفد إليها عشرات الملايين من المعتمرين والحجاج، وخدمتهم شرف كبير. بعد ذلك غادر أمير المنطقة مدينة الحجاج مودعا بالحفاوة والتكريم.