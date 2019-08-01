عروض بنده السعودية الأسبوعية “أضحيتك عندنا” وتخفيضات رائعة ممتدة لـ 7 أغسطس

عروض بنده هذا الأسبوع والممتدة من 1 أغسطس وحتى السابع منه، فاجأت عملائها بعروض خاصة على خروف العيد السواكني والنعيمي والروماني والرفيدي، على أن تتم إجراءات الأضحية في مسالخ البلدية الرسمية والتابعة لكل منطقة، وحددت العروض أيضًا في صفحة خاصة بمفردها خطوات الحصول عليها حيث يقوم العميل بزيارة أحد فروع بنده في الفترة من 27 ذو القعدة إلى 6 ذو الحجة، وذلك للاستفادة من عرض شراء الأضاحي، ثم يقوم باختيار ما يريده ويدفع المبلغ المحدد له كاملاً ويستلم إيصال شراء، وذلك لتقديمه عند الاستلام ويتم تحديد موعد لذلك حيث سوف تصل إليه الأضحية جاهزة في الفترة من 12 لـ 14 أغسطس.

عروض بنده بدءًا من الخميس 1 أغسطس

بجانب المنتجات الأساسية من اللحوم والأسماك والدجاج ومنتجات الألبان، كانت هناك المنظفات بمختلف أنواعها وعلاماتها التجارية، مثل اريال وبرسيل وتايد وأومو والرهدن، وشامبوهات التنظيف والتي يتم استخدامها للعبايات الحريمي والرجالي، وكذلك للسجاد والمفروشات، ومزيلات البقع وسوائل تنظيف الحمامات وسائل غسيل الصحون وملمعات الموبيليا والأثاث، ومعطر الجو بتشكيلات وروائح مختلفة سواء كانت في بخاخات، أو سائل نفاذ يتم وضعه في أي مكان تريد جعل رائحته جميلة ومنعشة، أيضًا كانت منتجات العناية بالشعر حاضرة من بنده مثل الشامبوهات والبلسم المُنعم والكريمات ذات الماركات العالمية، والتي تناسب جميع أنواع الشعر والبشرة.

هذا بالإضافة إلى مزيلات العرق للرجال والنساء، وأدوات النظافة الشخصية من شفرات وكريمات وجل ومناديل معطرة ومبللة، كل ذلك والكثير من المنتجات في عروض بنده لهذا الأسبوع، والتي يمكنكم الإطلاع عليها كاملة من الصور المرفقة.

Advertisements