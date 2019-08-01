سعر الذهب اليوم في السعودية ينهار في تعاملات السوق وينخفض بشكل مفاجئ

انهار سعر الذهب اليوم في السعودية بشكل غير متوقع وعلى عكس اتجاه حركة السوق اليومين الماضيين انخفضت القيم في بداية تعاملات اليوم إلى أكثر من ثلاثة ريالات سعودية على عكس بدء التداول أمس حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 صباح الخميس الأول من أغسطس قيمة 169.66 ريال في الوقت الذي كانت بلغت فيه أمس 172.81 ريال سعودي وبرغم كل التوقعات وتحليلات مستثمري المعدن الأصفر ومتداولوه بأن قيمته سوف ترتفع خلال الفترة المقبلة وأرجع البعض ذلك إلى اقتراب عيد الأضحى المبارك إلا أن اليوم كانت صدمة كبيرة لكل متابعي حركة أسواق الذهب بهذا الإنخفاض الكبير الذي حدث لكل وحداته وهو ما يلقي بظلاله على كساد حركة البيع خلال اليوم وغدًا حتى تتضح الأمور .

سعر الذهب اليوم في السعودية

بدأ التداول منذ قليل على انخفاض كبير مقارنة بالأمس وبمعدل مرتفع لما شهدته حركة التداول أمس وأول أمس، فقد وصل سعر الجرام من عيار 24 على سبيل المثال إلى 172.81 ريال، بينما سجل صباح اليوم قيمة 167.66 ريال أي بتناقص مقداره 3 ريال و14 هللة، وهو ما يؤكد حالة التذبذب التي تعيشها أسواق الذهب ليس فقط على مستوى المملكة العربية ولكن في جميع أنحاء العالم، وبرغم ذلك يبقى المعدن الأصفر هو الملاذ الآمن للمستثمرين، لأن تجارة الذهب تعتمد على المدى الزمني البعيد وبأنه وسيلة للاحتفاظ بالأموال بدون أن تنخفض قيمتها.

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ومن جدول سعر الذهب اليوم في السعودية نجد أن هناك اختلاف في وحداته، ففي الوقت الذي هبطت فيه قيمة عيار 24 بمقدار يتخطى 3 ريال، نجد أن هناك تفاوت في التناقص في اسعار الذهب اليوم في السعودية بين وحداته المختلفة، فعلى سبيل المثال انخفضت قيمة عيار 22 بأقل من ثلاثة ريال سعودي وهكذا كان هناك اختلافات.

وقد ترك ما حدث اليوم انطباعًا غير مطمئن لدى محبي الاستثمار في الذهب، خاصة أنه جاء على عكس كل ما توقعه خبراء التداول في أسواق المعدن الأصفر، ويترقب الجميع حركة التعامل خلال هذا اليوم في محاولة لتحديد ملامح الفترة المقبلة، وللتأكد من إذا كان ما حدث مجرد أمر طاريء أم أنه سوف يستمر خلال الأيام المقبلة.