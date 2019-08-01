دبي - بواسطة محمد فارس تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، لموظفة سعودية بالجوازات في أحد مطارات المملكة وهي تستقبل ضيوف الرحمن وتنهي إجراءاتهم. وأظهر المقطع الموظفة وهي تنهي إجراءات دخول حاجة تركية وترحب بها وتشرح لها الإجراءات باللغة التركية. وشهد المقطع تداولا واسعا بين المتابعين الذين عبروا عن افتخارهم بالموظفة وأشادوا بها لحسن استقبالها وترحيبها بالحجاج. إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. موظفة بالجوازات تتحدث مع حاجة تركية بلغتها في المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.