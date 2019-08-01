السعودية اليوم / استئناف العمل في الاستصلاح الزراعي بلحج ضمن مشروع تحسين سبل العيش الذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة



لحج 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

استؤنف أمس العمل في مشروع استصلاح الأراضي الزارعية في مديرية حالمين بمحافظة لحج، ضمن مشروع تحسين سبل العيش الذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويشمل المشروع صيانة مدرجات زراعية في المناطق التي تأثرت بفعل عوامل التعرية والأمطار والسيول بمساحة تقدر بـ 2,000 متر مربع، يستفيد منه 80 شابا من الفئات الأشد احتياجًا.

يذكر أن مشاريع كثيفة العمالة "النقد مقابل العمل" التي ينفذها المشروع توفر أكثر من 1,600 فرصة عمل مؤقتة في خمس محافظات.

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11:55ت م

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