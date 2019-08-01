حج / وزارة الشؤون الإسلامية تنظم حفلاً لتوديع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة



مكة المكرمة 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمكتب الملحق الديني بسفارة المملكة العربية

وقال السفير البصيري بهذه المناسبة:"إن السفارة تتشرف بتوديع ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تنفيذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باستضافة عدد من العلماء والشخصيات من عدة دول ومن ضمنها دولة الفلبين، مضيفاً أن المملكة من خلال موقعها ومكانتها الإسلامية تحرص كل الحرص على خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة قضايا الأمة الإسلامية وتوحيد كلمتهم.

ورفع الدكتور البصيري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على توجيهاتهما الكريمة بتسهيل إجراءات وخدمة الحجاج والمعتمرين، متمنياً لضيوف خادم الحرمين الشريفين حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين.

من جانبهم عبر المستضافون عن شكرهم وتقديرهم لما تبذله المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، من خدمات جليلة تسهم في أداء الحجاج مناسكهم بيسر واطمئنان.

وفي نهاية الحفل وُزِّعت تذاكر السفر وملابس الإحرام على الضيوف، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

// انتهى //

11:42ت م

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مكة المكرمة 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسنظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمكتب الملحق الديني بسفارة المملكة العربية السعودية لدى الفلبين حفلاً لتوديع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة للعام الجاري ١٤٤٠هـ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، والملحق الديني فارس بن سعد المطيري، ومديري المكاتب التابعة للسفارة.وقال السفير البصيري بهذه المناسبة:"إن السفارة تتشرف بتوديع ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تنفيذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باستضافة عدد من العلماء والشخصيات من عدة دول ومن ضمنها دولة الفلبين، مضيفاً أن المملكة من خلال موقعها ومكانتها الإسلامية تحرص كل الحرص على خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة قضايا الأمة الإسلامية وتوحيد كلمتهم.ورفع الدكتور البصيري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على توجيهاتهما الكريمة بتسهيل إجراءات وخدمة الحجاج والمعتمرين، متمنياً لضيوف خادم الحرمين الشريفين حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين.من جانبهم عبر المستضافون عن شكرهم وتقديرهم لما تبذله المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، من خدمات جليلة تسهم في أداء الحجاج مناسكهم بيسر واطمئنان.وفي نهاية الحفل وُزِّعت تذاكر السفر وملابس الإحرام على الضيوف، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //11:42ت م0031

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