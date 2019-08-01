حج / وكيل الأزهر يشيد بجهود المملكة في رعاية الحجيج ومواصلة تطوير منظومة الحج



القاهرة 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

أشاد وكيل الأزهر الشريف بجهود حكومة المملكة العربية

ونوه الشيخ صالح عباس في تصريح له بما تشهده منظومة الحج من التطوير والتحديث المستمر، معرباً عن ثقته ـ بإذن الله ـ أن يشهد موسم الحج هذا العام نجاحًا جديدا و خاصة في ظل التوسعات التي يشهدها المسجد الحرام والمسجد النبوي و المشاعر المقدسة .

وقال إن "طفرة التطوير الكبيرة أصبحت ملامحها واضحة في كل المشاعر المقدسة، فبات الحجاج يؤدون مناسكهم ويتنقلون بين المشاعر بسكينة واطمئنان وانسيابية تامة".

// انتهى //

11:25ت م

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القاهرة 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسأشاد وكيل الأزهر الشريف بجهود حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - برعاية حجاج بيت الله الحرام وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين .ونوه الشيخ صالح عباس في تصريح له بما تشهده منظومة الحج من التطوير والتحديث المستمر، معرباً عن ثقته ـ بإذن الله ـ أن يشهد موسم الحج هذا العام نجاحًا جديدا و خاصة في ظل التوسعات التي يشهدها المسجد الحرام والمسجد النبوي و المشاعر المقدسة .وقال إن "طفرة التطوير الكبيرة أصبحت ملامحها واضحة في كل المشاعر المقدسة، فبات الحجاج يؤدون مناسكهم ويتنقلون بين المشاعر بسكينة واطمئنان وانسيابية تامة".// انتهى //11:25ت م0029

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