السعودية اليوم / 261 طالباً وطالبة في ختام الحلقات الصيفية بجمعية تحفيظ العارضة



العارضة 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

احتفت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العارضة مساء أمس، بختام برنامج الحلقات الصيفية المكثفة لحفظ ومراجعة القرآن الكريم، وذلك بجامع منصور الراجحي بحضور محافظ العارضة بالنيابة يحيى حكمي.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية المكلف يحيى بن حسين اللغبي، برامج الحلقات الصيفية المكثفة التي شارك فيها 261 طالباً وطالبة، واستمرت على مدى ستة أسابيع بمشاركة 22 من الكادر التعليمي والإشرافي، حيث شملت الحلقات حفظ ومراجعة القرآن الكريم كاملاً، وكذلك أجزاء منه.

وأثنى اللغبي على اهتمام الطلاب والطالبات وحرصهم الكبير على الالتحاق بالبرنامج الصيفي للحلقات، ما أسهم في تحقيق الفائدة المرجوة في استثمار أوقاتهم خلال إجازة صيف العام الحالي بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، معرباً عن تقديره لأولياء الأمور ودورهم الفاعل في تشجيع أبنائهم وبناتهم وتحفيزهم للالتحاق بالحلقات، منوهاً بالدور المتميز للداعمين لحلقات التحفيظ.

كما تابع الحضور عرضاً لأبرز الفعاليات والبرامج المقدمة عبر حلقات التحفيظ ودورها البارز في تنشئة جيل من حفظة كتاب الله الكريم، فيما استمع الجميع إلى تلاوات لنماذج من طلاب الحلقات القرآنية.

وفي ختام الحفل جرى تكريم المتميزين من الطلاب ومعلمي الحلقات والداعمين.

// انتهى //

11:06ت م

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