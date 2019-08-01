- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تداول تطلق اختبار الشهادة الدولية لإدارة الثروات والاستثمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تداول تطلق اختبار الشهادة الدولية لإدارة الثروات والاستثمار
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية (تداول) صدور قرار مجلس الهيئة بالموافقة على إطلاق اختبار الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار المقدمة من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (Chartered Institute for Securities & Investment (CISI).
وتغطي هذه الشهادة أساسيات الاستثمار وتحليله، وتعد متطلباً للأشخاص المراد تسجيلهم في الوظائف واجبة التسجيل تحت نشاط الإدارة كمديري الصناديق، ومديري المحافظ الاستثمارية، ومحللي الاستثمار المرتبطين بهم اعتبارًا من تاريخ 30/6/2020م.
وبالنسبة إلى ما يتعلق بالأشخاص المسجلين حالياً في وظائف واجبة التسجيل تحت نشاط الإدارة، فعليهم الحصول على الشهادة المذكورة أعلاه قبل تاريخ 30/6/2021م.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود الهيئة في رفع المستوى المعرفي للعاملين في مجال إدارة الأصول وتحليل الاستثمار وتعزيزاً لقدراتهم الفنية، ونظراً لما يمثله رأس المال البشري المؤهل من أهمية في تنمية وتطوير قطاع الأوراق المالية، وبالتعاون مع الأكاديمية المالية – الذراع التدريبي للقطاع المالي- والتي تعنى بشكل رئيس بتنمية وتطوير قدرات ومهارات العاملين في السوق المالية، وعقد الاختبارات المهنية لوظائف القطاع المالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تداول تطلق اختبار الشهادة الدولية لإدارة الثروات والاستثمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.