تداول تطلق اختبار الشهادة الدولية لإدارة الثروات والاستثمار

2019-08-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية (تداول) صدور قرار مجلس الهيئة بالموافقة على إطلاق اختبار الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار المقدمة من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (Chartered Institute for Securities & Investment (CISI).

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وتغطي هذه الشهادة أساسيات الاستثمار وتحليله، وتعد متطلباً للأشخاص المراد تسجيلهم في الوظائف واجبة التسجيل تحت نشاط الإدارة كمديري الصناديق، ومديري المحافظ الاستثمارية، ومحللي الاستثمار المرتبطين بهم اعتبارًا من تاريخ 30/6/2020م.

وبالنسبة إلى ما يتعلق بالأشخاص المسجلين حالياً في وظائف واجبة التسجيل تحت نشاط الإدارة، فعليهم الحصول على الشهادة المذكورة أعلاه قبل تاريخ 30/6/2021م.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود الهيئة في رفع المستوى المعرفي للعاملين في مجال إدارة الأصول وتحليل الاستثمار وتعزيزاً لقدراتهم الفنية، ونظراً لما يمثله رأس المال البشري المؤهل من أهمية في تنمية وتطوير قطاع الأوراق المالية، وبالتعاون مع الأكاديمية المالية – الذراع التدريبي للقطاع المالي- والتي تعنى بشكل رئيس بتنمية وتطوير قدرات ومهارات العاملين في السوق المالية، وعقد الاختبارات المهنية لوظائف القطاع المالي.