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هذه فوائد الرضاعة الطبيعية
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعلت صحة الرياض مع الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، مقدمة فوائدها الكبيرة التي تعود على الطفل.
وقالت الصحة إن فوائد الرضاعة الطبيعية منها نمو عقلي أفضل، والحماية من الإسهال والاضطرابات المعوية، وأيضًا إمكانية أقل للإصابة بمرض السكري.
ولفتت إلى أن حليب الأم يحتوي على مجموعة من العوامل التي تحمي الطفل في حين أن الجهاز المناعي مازال يتطور ويساعد الطفل على مقاومة العدوى والمرض، حتى في وقت لاحق من الحياة.
كما يحتوي حليب الأم على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل خلال الأشهر الستة الأولى.
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