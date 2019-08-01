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استفسار بشأن موعد إعلان أسماء المرشحين لوظائف المالية
متابعات الخليج 365 - الرياض
ردت وزارة الخدمة المدنية على عدة استفسارات بشأن موعد إعلان أسماء المرشحين لوظائف وزارة المالية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.
وأكدت الخدمة المدنية أنه سوف يتم إعلان أسماء المرشحين عن طريق الجهة المعلنة سواء الوظائف الإدارية التي طرحت الفترة الماضية أو الوظائف الحالية.
وكانت وزارة المالية دعت الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية: (هنا)، مبينة أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان بلغ (59) وظيفة شاغرة (رجال، ونساء) بالمرتبة (5 / 6 / 7 / 8).
وبدأ التقديم صباح يوم الأحد الموافق 18 ذي القعدة 1440هـ، واستمر حتى الخميس 22 ذي القعدة 1440هـ، عبر منظومة جدارة.
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