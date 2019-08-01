2019-08-01

ارتفاع عدد قتلى استهداف معسكر الجلاء في عدن إلى 40 شخصًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أفادت مصادر أمنية في عدن، الخميس، بوقوع انفجارين، أحدهما بسيارة مفخخة استهدف قسم شرطة عمر المختار بحي الشيخ عثمان بمدينة عدن، والآخر تم بصاروخ استهدف حفل تخريج قوات الحزام الأمني، ما تسبب بمقتل قائد قوات الدعم والإسناد، العميد منير اليافعي، فيما ارتفعت أعداد القتلى لتصل إلى 40 قتيلًا، بحسب مراسل “العربية”.

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وأعلنت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران أنهم استهدفوا معسكر الجلاء في عدن بصواريخ، وذكر تلفزيون “المسيرة” التابع للحوثيين أن استهداف العرض العسكري تم بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي متوسط المدى.

وأوضحت المصادر أن التفجير تزامن مع حفل تخريج عسكريين، وتوجه المهاجم إلى بوابات مركز الشرطة قبل وقت قصير من تجمع الشرطة في الصباح قبل بداية العمل.

وتسبب الانفجار في سقوط قتلى وجرحى من الشرطة، تم إسعافهم إلى مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود، كما تسبب بحدوث أضرار في المنازل المجاورة لقسم الشرطة.