مسؤولون أميركيون يكشفون عن مصير حمزة بن لادن وإعلان مرتقب!

2019-08-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال مسؤولون أميركيون إن حمزة بن لادن نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، المرشح لوراثة موقع والده على رأس التنظيم، قُتل في عملية لعبت الولايات المتحدة دورًا فيها، لكن لم تتضح تفاصيلها حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بانتظار إعلان رسمي أميركي وشيك.

وسُئل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، عن التقارير التي تحدثت عن مقتل حمزة بن لادن فأجاب بأنه لا يريد التعليق على الموضوع.

لا تأكيدات رسمية:

لكن صحيفة “نيويورك تايمز” وشبكة “آيه بي سي” الأميركية نقلتا عن مسؤولين أميركيين، أن حمزة بن لادن قُتل في وقت ما خلال العامين الماضيين، لكن وكالات الاستخبارات لم تؤكد وفاته حتى فبراير الماضي، حين رصدت واشنطن مكافأة قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات مفيدة عن مكان وجوده، بحسب ما ذكرت “العربية”.

وبعد مقتل أسامة بن لادن عام 2011 في غارة على أبوت آباد في باكستان، بدأ اثنان من كبار مساعديه في إعداد حمزة بن لادن للقيام بدور قيادي، وتزوج من ابنة أحدهما، وتعهد بالانتقام لموت والده، قبل أن يتم تقديمه في أغسطس 2015 باعتباره صوتًا للتنظيم.

صوت القاعدة!

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وعلى نهج والده، ظهر اسم حمزة بن لادن، عبر رسائل صوتية عام 2015، دعا فيها إلى شن هجمات ضد الولايات المتحدة؛ انتقامًا لمقتل والده على يد قوات أمريكية عام 2011، لتعلنه لاحقًا الولايات المتحدة، إرهابيًا دوليًّا.

وفرَّ حمزة بن لادن بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 مع أعضاء آخرين من القاعدة إلى إيران، التي استضافتهم في إطار “زواج الراحة” بين طهران والتنظيم، بحسب وصف الخبير في مكافحة الإرهاب بجامعة جورجتاون، بروس هوفمان، لـ”نيويورك تايمز”.

ونُقل حمزة بن لادن الابن مع عائلته إلى المنطقة الحدودية مع باكستان.

وفي وقت سابق من بداية العام الجاري، انضم حمزة بن لادن، إلى قائمة طويلة من أخطر الإرهابيين، أعلنتها الولايات المتحدة منذ بداية حربها على الإرهاب، بمكافآت فلكية لمن يدلي بمعلومات عن “الرؤوس الثمينة”.

إسقاط الجنسية عن حمزة بن لادن

يذكر أن المملكة أسقطت عنه الجنسية السعودية منذ نوفمبر 2018، وذلك قبل إعلان الولايات المتحدة مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عنه.

وذكرت صحيفة “أم القرى” الرسمية، أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أعلنت عن صدور الأمر بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن حمزة أسامة محمد بن لادن من السجلات الرسمية في تاريخ 21/ 3/ 1440هـ.