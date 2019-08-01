2019-08-01

في هذه الحالة يُمسك المضحي عن الأخذ من شعره وأظفاره مغرب اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، د. سعد الخثلان إن اليوم الخميس 29 شهر ذي القعدة، وبغروب شمس هذا اليوم سيكون التحري لهلال شهر ذي الحجة، ويحتمل دخول شهر ذي الحجة الليلة.

وأضاف الخثلان أنه ينبغي لمن أراد أن يضحي أن يبادر للأخذ مما يحتاج للأخذ منه من الشعر والأظافر قبل غروب شمس هذا اليوم.

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في سياق متصل، أكد علماء فلك وباحثون أن موعد عيد الأضحى المبارك فلكياً سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.

وقال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إنه وفقًا للحسابات الفلكية فإن شهر ذي القعدة ناقص، 29 يومًا، وبداية شهر ذي الحجة هو يوم الجمعة 2 أغسطس 2019، موضحًا أن يوم عرفة 10 أغسطس أما موعد عيد الأضحى المبارك فلكياً 11 أغسطس، والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك.