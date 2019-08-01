2019-08-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد علماء فلك وباحثون أن موعد عيد الأضحى المبارك فلكياً سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.

وقال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إنه وفقًا للحسابات الفلكية فإن شهر ذي القعدة ناقص، 29 يومًا، وبداية شهر ذي الحجة هو يوم الجمعة 2 أغسطس 2019، موضحًا أن يوم عرفة 10 أغسطس أما موعد عيد الأضحى المبارك فلكياً 11 أغسطس، والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك.

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عيد الأضحى فلكيًا في مصر:

وفي مصر، أعلن المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في القاهرة أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكيًا يوم غد الجمعة (الموافق 2 أغسطس) ، وعليه فإن موعد عيد الأضحى المبارك فلكياً سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس.

وقال المعهد في بيان إن هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 سيولد في تمام الساعة الخامسة و12 دقيقة فجرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الخميس المقبل في الأول من شهر أغسطس والـ29 من شهر ذي القعدة الحالي (يوم الرؤية)”.

وأضاف البيان أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 32 دقيقة بعد غروب شمس في يوم الرؤية أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يبقى بعد غروب الشمس لمدد تتراوح ما بين 17 و39 دقيقة.