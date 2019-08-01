مقبرة قائم الصملة في جازان مكشوفة وبدون سور!

2019-08-01

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

شكا أهالي قرية قائم الصملة التابعة لمحافظة صامطة في جازان من عدم وجود سور لمقبرة القرية الغربية لحمايتها من المواشي وعابري السبيل وحفظ كرامة الموتى.

وقال الأهالي في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إن المقبرة الواقعة في الجهة الغربية بدون سور من إحدى الجهات وأصبحت مكشوفة مما يؤدى إلى دخول المواشي داخلها، وخاصة أيام هطول الأمطار، وسط تكاثر للحشائش حتى أصبحت بعض القبور القديمة مكشوفة.

وأضافوا أن هذه المقبرة تعاني منذ زمن طويل من عدم وجود سور لها من إحدى الجهات، ناهيك عن تحولها إلى مرمى للنفايات والحيوانات النافقة مع أن هذه المقبرة أصبحت شبه ممتلئة، وقد قامت الجهات المعنية بفتح مقبرة جديدة مجاورة لهذه المقبرة ولكن لم تعمل على إغلاق الجهة المكشوفة والتي يشاهد منها المارة القبورَ، متمنين إغلاق هذه الجهة بأي شكل من الأشكال حتى وإن كان عبر شبك شائك.

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وأشار الأهالي إلى أن المشكلة تزداد في موسم الأمطار الغزيرة؛ ما يؤدي إلى تسرب المياه إلى المقبرة وتسبب بعض الأحيان فجوة في بعض القبور، كما أنها أصبحت طريقًا لعابري السبيل والماشية.

“متابعات الخليج 365” بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم أمانة جازان عبدالعزيز الريثي والذي لم يرد حتى صباح اليوم الخميس.

وناشد الأهالي الجهات المعنية لإغلاق المقبرة وتسويرها من الجهة المكشوفة للحفاظ على حرمة الموتى، مثمنين جهود المسؤولين في المنطقة لوضع حل عاجل لهذه المعاناة.