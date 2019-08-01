هل ينقطع دعم حساب المواطن شهرين بعد إضافة طفل؟

2019-08-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

تساءل مواطن بشأن إضافة طفل جديد إلى حساب متابعات الخليج 365 وحقيقية انقطاع الدعم بعد إضافة الطفل لمدة شهرين أو أكثر.

وقال حساب متابعات الخليج 365 إن تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم في حال كان مؤهلًا ومستحقًا، وفي حال تمت إضافة التابع بعد 10 يوليو سيتم دراسة أهلية التابع ضمن دورة الأهلية لشهر سبتمبر وإبلاغه باستيفائه لشروط الأهلية من عدمها عن طريق زيارة حسابه (دراسة الأهلية).

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في سياق آخر، لفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ومن المقرر إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب متابعات الخليج 365 يوم الخميس الموافق 8 أغسطس المقبل.