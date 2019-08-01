موجة حر سادسة تصل ذروتها غدًا

2019-08-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة (تسميات)، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة.

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كما توقع الحصيني سقوط حبّات من البرد على أجزاء من الباحة وعسير وجازان ونجران وجنوب وادي الدواسر، مع نشاط للرياح على الشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والمنطقة الشمالية.

وأضاف الحصيني، أن هناك موجة حر سادسة متوقعة منذ دخول فصل الصيف للعام 1440 هـ، لافتًا إلى أن موجة الحر ستستمر حتى يوم السبت المقبل.

وأوضح الباحث في الطقس أن ذروة الموجة الحارة غدًا الجمعة وبعد غد السبت، وهي توافق إجازة نهاية الأسبوع.