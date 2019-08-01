الان تتابع العمل والتنمية: رد حقوق عاملة منزلية لها رواتب متأخرة منذ أكثر من 16 عاماً والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخبر -الخليج 365: نجح مكتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في محافظة الخبر في رد حقوق عاملة منزلية إندونيسية، لها رواتب متأخرة منذ أكثر من 16 عاماً، وانقطع اتصالها بأهلها، ولم تسافر خلال هذه الفترة إلى بلدها.

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