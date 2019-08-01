شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء اليحيى يتابع سير العمل بجوازات مطار الملك عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جدة)

تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم، سير العمل بصالات جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والصالة المخصصة للحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة، وذلك للوقوف ميدانياً على الخدمات التي تقدمها الجوازات لحجاج بيت الله الحرام، وتسهيل إجراءاتهم بكل يسر وسهولة. وكان في استقبال اللواء اليحيى، قائد قوة جوازات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة العقيد سليمان بن محمد اليوسف.

واطلع اللواء اليحيى خلال الجولة التفقدية على إجراءات الجوازات بالمطار لاستقبال ضيوف الرحمن، والتأكد من انسيابية دخولهم إلى المملكة، من خلال الصالات المجهزة لإنهاء إجراءاتهم. وفي ختام جولته وجّه مدير عام الجوازات كلمة لجميع العاملين من منسوبي الجوازات، حثهم فيها على بذل أقصى الجهود لهذه المهمة الوطنية التي تعكس جهود الدولة في خدمة ضيوف الرحمن.

رافق مدير عام الجوازات خلال الجولة قائد قوات الجوازات للحج اللواء خالد بن فهاد الجعيد، ومساعد قائد قوات الجوازات بالحج لشؤون المنافذ اللواء خالد بن عبدالله المقبل، ومدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام العميد محمد بن عبدالعزيز السعد، ومساعد مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات العميد منصور بن مرزوق الدوسري.