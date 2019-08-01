السعودية | المدينة المنورة.. 87 موظفة جوازات يساهمن بدخول نصف مليون حاج

شكرا لقرائتكم المدينة المنورة.. 87 موظفة جوازات يساهمن بدخول نصف مليون حاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تبذل موظفات جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة جهوداً كبيرة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير إجراءاتهم وذلك من خلال مساهمتهم في تسجيل دخول أكثر من 600 ألف حاج إلى المملكة بكل يسر وسهولة، وذلك عبر مطار المدينة المنورة.

ويوجد داخل صالات المطار 87 موظفة جوازات يعلمن على مدار الساعة، وساهمن في دخول أكثر من نصف مليون حاج إلى المملكة بدون تكدس أو ازدحام، وذلك من خلال استقبالهن للحجيج بلغات مختلفة ومتعددة وإمكانيات عملية تفوق الوصف.

المرة الأولى

في البداية توضح الجندي روى الرحيلي أنها تعمل للمرة الأولى في خدمة الحجيج من خلال الكونترات المتعددة داخل الصالات وتجد في عملها شرفاً كبيراً وأجراً عظيماً وسعادة لا تكاد توصف.

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بدورها تقول سارة الفريدي: "تلقينا العديد من الدورات والتي ساهمت في صقل مهاراتنا العملية لخدمة جميع القادمين لأداء مناسك الحج ونشعر بسعادة ونحن نشاهد الفرح في أعين الحجاج وكلمات الثناء المستمرة منهم لنا وشكرهم الدائم على جميع ما نقدمه لهم من خدمة".

وزادت هديل ياسين: "نعمل على مساعدة الحجاج وتقديم الخدمة لهم على وجه السرعة دون أن يحدث ازدحام أو تكدس داخل الصالات وذلك من أجل راحتهم وسرعة إنجازهم".

وأكد قائد قوات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة العميد فواز قالط الفقير أن المرأة في جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز لها دور مميز في عملية إنهاء إجراءات الحجاج وتقديم الخدمة لهم على وجه السرعة.

وأضاف يوجد 87 موظفة ساهمن على مدار الساعة وبشكل مباشر في تسهيل دخول أكثر من 600 ألف حاج إلى المملكة، حيث إن جميعهن مؤهلات علمياً وعمليا لأداء مهام عملهن على أكمل وجه، وخضعن لدورات تدريبية مكثفة انعكست إيجاباً على خدمة ضيوف بيت الله الحرام.