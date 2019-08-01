، "الخضيري" يحذّر: حبوب تنظيف القولون للتخسيس مضرة جدًّا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تُسبب الجفاف واختلال الأملاح وفقدان البكتيريا النافعة

حذّر عالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من استعمال "كبسولات تنظيف القولون" التي يروج فائدتها للتخسيس.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "القولون في الجسم يعمل على امتصاص الماء وتخزين الفضلات، كما يحتوي على بكتيريا نافعة تعمل كمناعة، ولها دور في التحكم في الوزن".

وأضاف: "حبوب تنظيف القولون للتخسيس" مضرة جدًّا، وتسبب الجفاف واختلال الأملاح وفقدان البكتيريا النافعة المؤدي إلى السمنة. وختم بقوله: "التنظيف لا يستخدم إلا طبيًّا قبل المنظار".