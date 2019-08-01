، "الخضيري" يحذّر: حبوب تنظيف القولون للتخسيس مضرة جدًّا ،

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حذّر عالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من استعمال "كبسولات تنظيف القولون" التي يروج فائدتها للتخسيس.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "القولون في الجسم يعمل على امتصاص الماء وتخزين الفضلات، كما يحتوي على بكتيريا نافعة تعمل كمناعة، ولها دور في التحكم في الوزن".
وأضاف: "حبوب تنظيف القولون للتخسيس" مضرة جدًّا، وتسبب الجفاف واختلال الأملاح وفقدان البكتيريا النافعة المؤدي إلى السمنة. وختم بقوله: "التنظيف لا يستخدم إلا طبيًّا قبل المنظار".
"الخضيري" يحذّر: حبوب تنظيف القولون للتخسيس مضرة جدًّاعمر السبيعي الخليج 365 2019-08-01
حذّر عالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من استعمال "كبسولات تنظيف القولون" التي يروج فائدتها للتخسيس.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "القولون في الجسم يعمل على امتصاص الماء وتخزين الفضلات، كما يحتوي على بكتيريا نافعة تعمل كمناعة، ولها دور في التحكم في الوزن".
وأضاف: "حبوب تنظيف القولون للتخسيس" مضرة جدًّا، وتسبب الجفاف واختلال الأملاح وفقدان البكتيريا النافعة المؤدي إلى السمنة. وختم بقوله: "التنظيف لا يستخدم إلا طبيًّا قبل المنظار".
01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
11:19 AM
تُسبب الجفاف واختلال الأملاح وفقدان البكتيريا النافعة
حذّر عالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من استعمال "كبسولات تنظيف القولون" التي يروج فائدتها للتخسيس.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "القولون في الجسم يعمل على امتصاص الماء وتخزين الفضلات، كما يحتوي على بكتيريا نافعة تعمل كمناعة، ولها دور في التحكم في الوزن".
وأضاف: "حبوب تنظيف القولون للتخسيس" مضرة جدًّا، وتسبب الجفاف واختلال الأملاح وفقدان البكتيريا النافعة المؤدي إلى السمنة. وختم بقوله: "التنظيف لا يستخدم إلا طبيًّا قبل المنظار".
، "الخضيري" يحذّر: حبوب تنظيف القولون للتخسيس مضرة جدًّا ،
المصدر : الخليج 365
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