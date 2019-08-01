لماذا قال خالد الفيصل: «هذا أسعد أيام حياتي»؟

دبي - بواسطة محمد فارس أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل سعادته بالخطوات الأولى لتحويل منطقة مكة المكرمة لمدينة ذكية.

وقال الفيصل ردا على وعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة بأن تكون مكة وجدة والطائف مدناً ذكية في عام 2022: «اليوم من أسعد أيام حياتي وأنا أرى الخطوات الأولى لطموحنا أن منطقة مكة المكرمة ذكية».

جاء ذلك لدى تدشين الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة خدمة الجيل الخامس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن في موسم الحج لهذا العام، والمرحلة الثانية من مبادرة «حج ذكي» والتي تستهدف تقديم خدمات مبتكرة لحجاج بيت الله الحرام من خلال عدد من التطبيقات والمنصات التي تقدم خدمات رقمية وتوعية، إذ عبر سموه عن سعادته بتدشين هذه المنظومة التقنية لافتاً إلى أن مثل هذه الخدمات تساهم في تيسير رحلة ضيوف الرحمن.

لهذا السبب لم ينطق خالد الفيصل كلمة "سناب شات"

مقدم بواسطة: سبق

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فيما قدّم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، تقريراً مفصلاً تضمن استعدادات الوزارة والبرامج المستحدثة لموسم حج العام الحالي، وفي مقدمتها ما قامت به الوزارة ممثلةً في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات من تعزيزات للشبكة وتجهيزات تقنية وبشرية لاستيعاب أفواج الحجيج التي تتوافد على المشاعر المقدسة، إضافةً إلى استعراض الخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب الاستعدادات الفنية والتقنية.

ونوَّهَ الوزير السواحة إلى أن تدشين مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة لتقنية الجيل الخامس (5G) في مكة المكرمة يعني استحداث (37) محطة للجيل الخامس موزعة على المنطقة المركزية وفي المشاعر المقدسة، حيث ستعمل هذه الشبكة إضافة إلى شبكات الجيل الرابع على تحقيق أعلى درجات التغطية والسرعة الفائقة والتي ستسهم بدورها في إثراء التجربة الرقمية لضيوف الرحمن، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي يبذلها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والمتزامنة مع جهود كافة القطاعات الحكومية والخاصة ذات الصلة والتي تأتي جميعها بهدف تقديم أفضل الوسائل التي من شأنها أن تيسر لضيوف الرحمن تأدية مناسكهم.