أزمة الشاحنات التركية تتفاقم في المعابر السعودية

لم تسمح السلطات السعودية بعد للشاحنات التركية التي تبلغ 85 شاحنة بالمرور من ميناءها السعودي ضباء ولم تذكر أسباب التأخير مما يفاقم أزمة الشاحنات التي تحمل بضائع غذائية يتخوف من فسادها الأمر الذي يقلق السائقين ويضرهم.



ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن أحد سائقي الشاحنات قوله، إنهم انطلقوا من ميناء إسكندرون ووصلوا إلى ميناء ضباء شمال غربي السعودية في 21 يوليو الجاري، مضيفا أنهم أكملوا الإجراءات الرسمية بالميناء، وبعد ذلك طلب منهم الانتقال إلى ساحة الانتظار، ومنذ 10 أيام لا يسمح لهم بدخول السعودية.

واشتكى السائق التركي من أن "موظفي الجمارك السعوديين في الميناء لم يقدموا لهم أي معلومات حول سبب انتظارهم، ولا عن مدة الانتظار"، لافتا إلى أن حمولة شاحناتهم تحتوي على منتجات غذائية وأنسجة، وأن أسرهم بدأ القلق يساورها عليهم.

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ودعا السائق مسؤولي بلاده إلى متابعة أوضاع الشاحنات التركية، وخاصة بعد أن تدهورت الحالة الصحية لبعض السائقين بسبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وأفيد بأن وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أجرت اتصالات هاتفية مع الجانب السعودي بهدف السماح بمرور سائقي الشاحنات من الجمارك السعودية.

ووفقاً لروسيا اليوم، ذكرت مصادر دبلوماسية، أن السفير التركي في الرياض، والقنصل العام في جدة، يتابعان عن كثب وضع سائقي الشاحنات، ويجريان اتصالات مكثفة مع السلطات السعودية لتسهيل مرور الشاحنات في أقرب وقت ممكن.