حج / الشيخ السديس يشارك في توزيع هدايا حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا"



مكة المكرمة 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

شارك معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، بتوزيع عدد من الهدايا المتنوعة على حجاج بيت الله الحرام ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في موسمها السابع.

وعبر عدد من ضيوف الرحمن عن امتنانهم وشكرهم على الاهتمام والرعاية والضيافة الدائمة التي يلقونها وحسن الاستقبال من حكومة هذه البلاد المباركة.

يذكر أن الحملة تهدف إلى عكس صورة مشرقة لبلاد الحرمين وتأكيد قيم حسن التعامل مع حجاج بيت الله الحرام بالكلمة الطيبة والأخلاق القويمة الحميدة .

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10:28ت م

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