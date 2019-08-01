

المذنب 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

عقد محافظ المذنب عبدالرحمن بن عودة السعوي أمس، اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية من العام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بمقر المحافظة.

وناقش الاجتماع خلال جلسته عدداً من الموضوعات منها تحسين وتطوير الواحات بالمحافظة، وتطوير بعض الطرق الرئيسة والتقاطعات ومعالجة التشوهات البصرية بالمنطقة.

وأكد محافظ المذنب ضرورة تكاتف جميع الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة في ظل الدعم السخي الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة - أيدها الله- وأهمية حرص الجميع على تنفيذ الخدمات التي يأملها المواطن.

كما قدم محافظ المذنب، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ما تلقاه من دعم ومتابعة وتوجيهات سديدة أثمرت عن مشاريع تنموية وخدمية.

// انتهى //

10:12ت م

0019





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية بمحافظة المذنب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.