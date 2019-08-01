

عيون الجواء 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

زار رئيس المجلس البلدي بمحافظة عيون الجواء خليف الرشيدي وأعضاء المجلس البلدي أمس، مهرجان الخيمة التسويقية "صيفنا أجمل " المقام في منتزه الوطن بالمحافظة.

واطلع الأعضاء على الخيمة التسويقية، والمعارض المصاحبة وأركان الأسر المنتجة والألعاب الترفيهية والركن الخاص بالرسم، وبعض العروض التي قدمت على مسرح الفعاليات.

بدوره أشاد رئيس المجلس البلدي بالمحافظة بمهرجان الخيمة التسويقية وبما يحويه من فعاليات متنوعة، مقدماً شكره وتقديره لرئيس بلدية المحافظة على الجهود المتميزة التي تقدمها اللجنة المنظمة لإنجاح المهرجان.

وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان عثمان العميريني، أن إدارة المهرجان تسعى إلى تنويع الأنشطة والفعاليات طوال أيام المهرجان.

من جانبه أفاد رئيس بلدية عيون الجواء المهندس نداء الحربي، أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على ما يقدمه المهرجان من فعاليات لتواكب تطلعات الزوار بمختلف اهتماماتهم مع ما يشهده المهرجان من توافد آلاف الزوار يومياً.

// انتهى //

09:59ت م

0018





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس وأعضاء المجلس البلدي بعيون الجواء يزورون مهرجان الخيمة التسويقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.